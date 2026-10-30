Актёр Николай Костер-Вальдау прибыл в Киев с миссией ООН

Датский актёр Николай Костер-Вальдау. Фото: кадр из видео

Звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау прибыл в Киев с миссией ООН. Датский актёр посетил место ночного российского обстрела, где погиб человек, чтобы напомнить миру о страданиях мирных жителей. Его визит продлится неделю и направлен на привлечение помощи от стран-доноров.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко, которая пообщалась с актером.

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Убежища в метро и разрушительные последствия обстрелов

Датский киноактер Николай Костер-Вальдау, который обрёл мировую известность благодаря роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», воочию увидел последствия российского террора в украинской столице. Он приехал непосредственно на место ночного обстрела Киева, где в результате вражеского удара погиб человек.

Накануне этой поездки кинозвезда на собственном опыте ощутил реалии жизни украинцев, ведь во время воздушной тревоги был вынужден ночевать в одном из укрытий столичного метрополитена.

Цель актера во время недельной миссии ООН

В Украину актер прибыл на одну неделю в качестве представителя Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). В комментарии журналистке издания Новини.LIVE Анастасии Жиденко он пояснил, что организация выполняет огромную работу по поддержке мирных жителей.

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Главная задача его текущего визита заключается во встречах с местным населением для глубокого понимания ситуации. Собранную информацию команда ПРООН планирует передать странам-донорам, чтобы убедить их в крайней необходимости продолжать финансирование программ помощи.

Николай Костер-Вальдау. Фото: кадр из видео

Общаясь с журналисткой, Костер-Вальдау акцентировал внимание на проблеме снижения интереса международного сообщества к событиям в Украине. По его словам, поскольку вооруженный конфликт затягивается на очень долгий срок, мировое сообщество начинает воспринимать его просто как повседневность.

"Мы стараемся донести до остального мира истории о том, что, хотя этот конфликт длится уже так долго, остальному миру, возможно, легко забыть о нем. Он становится просто очередной новостью", — поделился своими мыслями актер.

Он подчеркнул, что иностранцам важно осознавать непрерывность российских атак и постоянную уязвимость простых людей. Отдельным вызовом является приближение зимы, которая принесет украинцам множество новых бытовых и гуманитарных трудностей.

"Как мы видим здесь, атаки продолжаются. И, как всегда во время войны, жертвами становятся мирные жители", — подчеркнул Костер-Вальдау.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 29 октября и в ночь на 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники.

В результате атаки погиб человек. Разрушения и повреждения жилых домов зафиксировали как минимум в двух районах столицы, а в местах прилетов и падения обломков вспыхнули масштабные пожары в складских помещениях.