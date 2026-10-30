Актор Ніколай Костер-Вальдау приїхав до Києва з місією ООН

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау. Фото: кадр з відео

Зірка серіалу "Гра престолів" Ніколай Костер-Вальдау прибув до Києва з місією ООН. Данський актор відвідав місце нічного російського обстрілу, де загинула людина, аби нагадати світу про страждання цивільних. Його візит триватиме тиждень і має на меті залучення допомоги від країн-донорів.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко, яка поспілкувалася з актором.

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Укриття в метро та руйнівні наслідки обстрілів

Данський кіноактор Ніколай Костер-Вальдау, який здобув світову популярність завдяки ролі Джейме Ланністера у серіалі "Гра престолів", наживо побачив наслідки російського терору в українській столиці. Він приїхав безпосередньо на місце нічного обстрілу Києва, де внаслідок ворожого удару загинула людина.

Напередодні цієї поїздки зірка кіно на власному досвіді відчув реалії життя українців, адже під час повітряної тривоги був змушений ночувати в одному з укриттів столичного метрополітену.

Мета актора під час тижневої місії ООН

До України актор прибув на один тиждень як представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН). У коментарі журналістці видання Новини.LIVE Анастасії Жиденко він пояснив, що організація виконує величезну роботу для підтримки мирних жителів.

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Головне завдання його поточного візиту полягає у зустрічах із місцевим населенням для глибокого розуміння ситуації. Зібрану інформацію команда ПРООН планує передати країнам-донорам, аби переконати їх у критичній необхідності продовжувати фінансування програм допомоги.

Ніколай Костер-Вальдау. Фото: кадр з відео

Спілкуючись із журналісткою, Костер-Вальдау акцентував на проблемі зниження фокусу міжнародної уваги до подій в Україні. За його словами, оскільки збройний конфлікт тягнеться дуже довго, світова спільнота починає сприймати його просто як буденність.

"Ми намагаємося донести історії про те, що хоча цей конфлікт триває вже так довго, решті світу, можливо, легко забути про нього. Він стає просто черговою новиною", — поділився думками актор.

Він наголосив, що іноземцям важливо усвідомлювати безперервність російських атак та постійну вразливість простих людей. Окремим викликом є наближення зими, яка принесе українцям безліч нових побутових та гуманітарних труднощів.

"Як ми бачимо тут, атаки тривають. І, як завжди під час війни, жертвами стають цивільні", — підкреслив Костер-Вальдау.

Новини.LIVE повідомляли, що увечері 29 жовтня та в ніч проти 30 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники.

Внаслідок атаки загинула людина. Руйнування та пошкодження житлових будинків зафіксували щонайменше у двох районах столиці, а на місцях прильотів та падіння уламків спалахнули масштабні пожежі у складських приміщеннях.