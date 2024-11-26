Прогноз погоды в Киеве на завтра 27 ноября

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 27 ноября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о значительном похолодании.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киеве и области 27 ноября

Ночью осадков не ожидается, однако днем местами будет небольшой мокрый снег. На дорогах — гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 27 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -3...-8 °С, днем -2...+3 °С;

в Киеве ночью -5...-7 °С, днем около 0 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко также рассказала, что завтра в Киеве ожидается мокрый снег.

А во Львове 27 ноября ожидаются дожди и гололедица. Синоптики предупредили о тумане.