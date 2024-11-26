Прогноз погоды в Киеве на завтра 27 ноября

Зима на пороге — чего ожидать от погоды в Киеве завтра
Погода в Киеве и области завтра, 27 ноября, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о значительном похолодании.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Киеве и области 27 ноября
Ночью осадков не ожидается, однако днем местами будет небольшой мокрый снег. На дорогах — гололедица.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -3...-8 °С, днем -2...+3 °С;
- в Киеве ночью -5...-7 °С, днем около 0 °С.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко также рассказала, что завтра в Киеве ожидается мокрый снег.
А во Львове 27 ноября ожидаются дожди и гололедица. Синоптики предупредили о тумане.
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