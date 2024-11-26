Прогноз погоди в Києві на завтра 27 листопада

Зима на порозі — чого очікувати від погоди у Києві завтра
Погода в Києві та області завтра, 27 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про значне похолодання.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Києві та області 27 листопада
Вночі опадів не передбачається, однак вдень місцями буде невеликий мокрий сніг. На дорогах — ожеледиця.
Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -3...-8 °С, вдень -2...+3 °С;
- у Києві вночі -5...-7 °С, вдень близько 0 °С.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко також розповіла, що завтра в Києві очікується мокрий сніг.
А у Львові 27 листопада очікуються дощі та ожеледиця. Синоптики попередили про туман.
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