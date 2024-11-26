Прогноз погоди в Києві на завтра 27 листопада

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Києві та області завтра, 27 листопада, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про значне похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Києві та області 27 листопада

Вночі опадів не передбачається, однак вдень місцями буде невеликий мокрий сніг. На дорогах — ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -3...-8 °С, вдень -2...+3 °С;

у Києві вночі -5...-7 °С, вдень близько 0 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко також розповіла, що завтра в Києві очікується мокрий сніг.

А у Львові 27 листопада очікуються дощі та ожеледиця. Синоптики попередили про туман.