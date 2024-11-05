Прогноз погоды в Киеве завтра 6 ноября от Укргидрометцентра.

Зима подходит — какой будет погода в Киеве завтра
В среду, 6 ноября, в Киевской области и непосредственно в Киеве будет сухо и умеренно тепло. Однако ночью все же следует подготовиться к минусовой температуре.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киевской области 6 ноября
Завтра на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 °С. Днем показатели термометров возрастут до +5...+10 °С.
Погода в Киеве 6 ноября
В столице в среду, 6 ноября, осадков также не ожидается. Ветер будет северо-западный.
Температура воздуха ночью опустится до +1...+3 °С, днем столбики термометров будут колебаться от +7...+9 °С.
Напомним, 6 ноября, в Украине ожидается переменная погода. В большинстве областей будет сухо, но на востоке пройдут осадки.
Во Львове и Львовской области 6 ноября также ожидается переменная облачность. Однако водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.
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