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Зима подходит — какой будет погода в Киеве завтра

5 ноября 2024 16:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве завтра 6 ноября от Укргидрометцентра.
Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В среду, 6 ноября, в Киевской области и непосредственно в Киеве будет сухо и умеренно тепло. Однако ночью все же следует подготовиться к минусовой температуре.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 °С. Днем показатели термометров возрастут до +5...+10 °С.

Погода в Украине 6 ноября
Прогноз погоды на 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 ноября

В столице в среду, 6 ноября, осадков также не ожидается. Ветер будет северо-западный.

Температура воздуха ночью опустится до +1...+3 °С, днем столбики термометров будут колебаться от +7...+9 °С.

погода в Киеве 6 ноября
Прогноз погоды в Киевской области 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 6 ноября, в Украине ожидается переменная погода. В большинстве областей будет сухо, но на востоке пройдут осадки.

Во Львове и Львовской области 6 ноября также ожидается переменная облачность. Однако водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды Киев синоптик Киевская область

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