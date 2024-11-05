Прогноз погоды в Киеве завтра 6 ноября от Укргидрометцентра.

Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В среду, 6 ноября, в Киевской области и непосредственно в Киеве будет сухо и умеренно тепло. Однако ночью все же следует подготовиться к минусовой температуре.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 6 ноября

Завтра на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до -2 °С. Днем показатели термометров возрастут до +5...+10 °С.

Прогноз погоды на 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 ноября

В столице в среду, 6 ноября, осадков также не ожидается. Ветер будет северо-западный.

Температура воздуха ночью опустится до +1...+3 °С, днем столбики термометров будут колебаться от +7...+9 °С.

Прогноз погоды в Киевской области 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 6 ноября, в Украине ожидается переменная погода. В большинстве областей будет сухо, но на востоке пройдут осадки.

Во Львове и Львовской области 6 ноября также ожидается переменная облачность. Однако водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.