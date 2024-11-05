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Зима підступає — якою буде погода у Києві завтра

5 листопада 2024 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві завтра 6 листопада від Укргідрометцентру
Люди гуляють осіннім парком. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 6 листопада, у Київській області та безпосередньо в Києві буде сухо та помірно тепло. Проте вночі все ж варто підготуватися до мінусової температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра на Київщині передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 °С до -2 °С. Вдень показники термометрів зростуть до +5...+10 °С.

Погода в Україні 6 листопада
Прогноз погоди на 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 6 листопада

У столиці у середу, 6 листопада, опадів також не передбачається. Вітер буде північно-західний.

Температура повітря вночі опуститься до +1...+3 °С, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +7...+9 °С.
 

погода у Києві 6 листопада
Прогноз погоди на Київщині 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 6 листопада в Україні очікується мінлива погода. У більшості областей буде сухо, але на сході пройдуть опади. 

У Львові та Львівській області 6 листопада також очікують мінливу хмарність. Проте водіям варто бути обачними — через морозну ніч на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди Київ синоптик Київська область

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