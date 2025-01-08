Прогноз погоды в Киеве 9 января

Человек под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 9 января, будет облачной с прояснениями. Также ожидается небольшой мороз, дождь и мокрый снег, местами умеренные осадки, но лишь в ночные часы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Погода в Киеве и области 9 января

По прогнозам синоптиков, на Киевщине и в столице 9 января ожидается переменная облачность. Ветер южный, скорость 7-12 м/с.

В области ночью температура будет колебаться от -1 °С до 4 °С, днем поднимется до +2…+7 °С.

В Киеве ночью прогнозируют 0…+2 °С, а днем столбики термометра покажут +3…+5 °С.

Напомним, в Харькове и области в четверг, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+9 °С.

Также мы писали, что по всей Европе из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы. Особенно сложная ситуация в Великобритании и Германии, где полеты приостановили несколько крупных аэропортов.