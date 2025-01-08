Прогноз погоди у Києві 9 січня

Людина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві завтра, 9 січня, буде хмарною з проясненнями. Також очікується невеликий мороз, дощ і мокрий сніг, місцями помірні опади, але лише в нічні години.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода у Києві та області 9 січня

За прогнозами синоптиків, на Київщині та в столиці 9 січня очікується мінлива хмарність. Вітер південний, швидкість 7-12 м/с.

В області уночі температура коливатиметься від -1 °С до +4 °С, удень підвищиться до +2…+7 °С.

У Києві вночі прогнозується 0…+2 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть +3…+5 °С.

Нагадаємо, у Харкові та області у четвер, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.

Також ми писали, що по всій Європі через сильний сніг та крижаний дощ скасовують авіарейси. Особливо складна ситуація у Великій Британії та Німеччині, де польоти призупинили кілька великих аеропортів.