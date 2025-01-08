Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Зима принесе сюрприз — синоптики про погоду у Києві завтра arrow

Зима принесе сюрприз — синоптики про погоду у Києві завтра

8 січня 2025 16:27
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві 9 січня
Людина під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві завтра, 9 січня, буде хмарною з проясненнями. Також очікується невеликий мороз, дощ і мокрий сніг, місцями помірні опади, але лише в нічні години.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:
Зима принесе сюрприз — синоптики про погоду у Києві завтра - фото 1
Скриншот допису Укргідрометцентру

Погода у Києві та області 9 січня

За прогнозами синоптиків, на Київщині та в столиці 9 січня очікується мінлива хмарність. Вітер південний, швидкість 7-12 м/с.

В області уночі температура коливатиметься від -1 °С до +4 °С, удень підвищиться до +2…+7 °С.

У Києві вночі прогнозується 0…+2 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть +3…+5 °С.

Нагадаємо, у Харкові та області у четвер, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься у межах +2...+9 °С.

Також ми писали, що по всій Європі через сильний сніг та крижаний дощ скасовують авіарейси. Особливо складна ситуація у Великій Британії та Німеччині, де польоти призупинили кілька великих аеропортів.

погода Київ негода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:27 В Коордштабі пояснили, що гальмує обмін полонених "всіх на всіх"

16:27 Зима принесе сюрприз — синоптики про погоду у Києві завтра

16:25 Окупанти атакували Запоріжжя, є загиблий — відео наслідків

16:23 Найгарніші сукні — інвестиція в гардероб від Valentino

16:18 ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Донеччині — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:17 Так економніше — Кім про зарплату голови Миколаївського аеропорту

16:12 Революція у дизайні — Lenovo представила ноутбук з двома екранами

15:52 У Львівській міськраді проводять обшуки — що трапилось

15:48 У Запоріжжі лунають вибухи

15:44 Найпоширеніші міфи про ментальне здоров'я — що варто знати

16:27 В Коордштабі пояснили, що гальмує обмін полонених "всіх на всіх"

16:27 Зима принесе сюрприз — синоптики про погоду у Києві завтра

16:25 Окупанти атакували Запоріжжя, є загиблий — відео наслідків

16:23 Найгарніші сукні — інвестиція в гардероб від Valentino

16:18 ЗСУ вдарили по командному пункту росіян на Донеччині — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:17 Так економніше — Кім про зарплату голови Миколаївського аеропорту

16:12 Революція у дизайні — Lenovo представила ноутбук з двома екранами

15:52 У Львівській міськраді проводять обшуки — що трапилось

15:48 У Запоріжжі лунають вибухи

15:44 Найпоширеніші міфи про ментальне здоров'я — що варто знати

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла