Погода в Киеве 15 ноября — прогноз от синоптиков

Зима врывается в Киев — синоптики предупредили о погоде завтра
В Киеве и по области в пятницу, 15 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен снег и осадки.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 15 ноября
В Киеве, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 ноября, будет облачно. Возможен дождь.
Температура воздуха в столице ночью будет 0 °C, а днем будет незначительное потепление до +1...+3 °C.
Прогноз погоды в Киевской области 15 ноября
В Киевской области пасмурная погода принесет мокрый снег и дожди. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
Ночью температура воздуха в Киевской области будет колебаться в пределах -2...+3 °C, а днем столбики термометра покажут 0...+5 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы Украины, которые в пятницу, 15 ноября, засыпают снегом.
Сегодня, 14 ноября, в Одесской области выпал первый снег в этом году.
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