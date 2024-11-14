Погода в Киеве 15 ноября — прогноз от синоптиков

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и по области в пятницу, 15 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен снег и осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 15 ноября

В Киеве, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 15 ноября, будет облачно. Возможен дождь.

Температура воздуха в столице ночью будет 0 °C, а днем будет незначительное потепление до +1...+3 °C.

Прогноз погоды в Киевской области 15 ноября

В Киевской области пасмурная погода принесет мокрый снег и дожди. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Карта температур Киевской области на 15 ноября. Фото: скриншот

Карта температур в Украине 15 ноября. Фото: скриншот

Ночью температура воздуха в Киевской области будет колебаться в пределах -2...+3 °C, а днем столбики термометра покажут 0...+5 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы Украины, которые в пятницу, 15 ноября, засыпают снегом.

Сегодня, 14 ноября, в Одесской области выпал первый снег в этом году.