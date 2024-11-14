Погода у Києві 15 листопада — прогноз від синоптиків

Сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та по області у п'ятницю, 15 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий мокрий сніг та опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві 15 листопада

У Києві за прогнозами синоптиків в п'ятницю, 15 листопада, буде хмарно. Можливий мокрий сніг та дощ.

Температура повітря у столиці вночі становитиме 0 °C, а вдень буде незначне потепління до +1...+3 °C.

Прогноз погоди у Київській області 15 листопада

У Київській області хмарна погода принесе мокрий сніг та дощі. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.

Карта температур у Київській області на 15 листопада. Фото: скриншот

Карта температур по Україні 15 листопада. Фото: скриншот

Вночі температура повітря у Київській області коливатиметься в межах -2...+3 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть 0...+5 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони Україні, які у п'ятницю, 15 листопада, засипле снігом.

А сьогодні, 14 листопада, в Одеській області випав перший сніг у цьому році.