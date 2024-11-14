Погода у Києві 15 листопада — прогноз від синоптиків

Зима вривається в Київ — синоптики попередили про погоду завтра
У Києві та по області у п'ятницю, 15 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливий мокрий сніг та опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Києві 15 листопада
У Києві за прогнозами синоптиків в п'ятницю, 15 листопада, буде хмарно. Можливий мокрий сніг та дощ.
Температура повітря у столиці вночі становитиме 0 °C, а вдень буде незначне потепління до +1...+3 °C.
Прогноз погоди у Київській області 15 листопада
У Київській області хмарна погода принесе мокрий сніг та дощі. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вночі температура повітря у Київській області коливатиметься в межах -2...+3 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть 0...+5 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони Україні, які у п'ятницю, 15 листопада, засипле снігом.
А сьогодні, 14 листопада, в Одеській області випав перший сніг у цьому році.
Читайте Новини.LIVE!