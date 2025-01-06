Прогноз погоды в Киеве 7 января

Девушка идет по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Киеве завтра, 7 января, будет теплой и солнечной. Небольшой мороз стоит ожидать лишь в ночные часы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 7 января

По прогнозам синоптиков, на Киевщине и в столице 7 января ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

В области ночью температура будет колебаться от +3 °С до -2 °С, днем поднимется до +4…+9 °С.

В Киеве ночью прогнозируется 0…+2 °С, а днем столбики термометра покажут +7…+9 °С.

Прогноз погоды в Киеве на 7 января от Укргидрометцентра

А во Львове и области 7 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В регионе ожидается ураган.

Также мы писали, что по всей Европе из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы. Особенно сложная ситуация в Великобритании и Германии, где полеты приостановили несколько крупных аэропортов.