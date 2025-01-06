Прогноз погоды в Киеве 7 января

Зима кончилась — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве завтра
Погода в Киеве завтра, 7 января, будет теплой и солнечной. Небольшой мороз стоит ожидать лишь в ночные часы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 7 января
По прогнозам синоптиков, на Киевщине и в столице 7 января ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.
В области ночью температура будет колебаться от +3 °С до -2 °С, днем поднимется до +4…+9 °С.
В Киеве ночью прогнозируется 0…+2 °С, а днем столбики термометра покажут +7…+9 °С.
А во Львове и области 7 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В регионе ожидается ураган.
Также мы писали, что по всей Европе из-за сильного снега и ледяного дождя отменяют авиарейсы. Особенно сложная ситуация в Великобритании и Германии, где полеты приостановили несколько крупных аэропортов.
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