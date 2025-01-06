Прогноз погоди у Києві 7 січня

Дівчина йде вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Києві завтра, 7 січня, буде теплою та сонячною. Невеликий мороз варто очікувати лише в нічні години.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 7 січня

За прогнозами синоптиків, на Київщині та в столиці 7 січня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, швидкість 5-10 м/с.

В області уночі температура коливатиметься від -2 °С до +3 °С, удень підніметься до +4…+9 °С.

У Києві вночі прогнозується 0…+2 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть +7…+9 °С.

Прогноз погоди у Києві на 7 січня від Укргідрометцентру

А у Львові та області 7 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У регіоні очікується буревій.

Також ми писали, що по всій Європі через сильний сніг та крижаний дощ скасовують авіарейси. Особливо складна ситуація у Великій Британії та Німеччині, де польоти призупинили кілька великих аеропортів.