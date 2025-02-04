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Зимние морозы — синоптики предупредили об опасности в Киеве

4 февраля 2025 14:53
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 5 февраля от Укргидрометцентра
Снег в Киеве. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 5 февраля, ожидается снежной. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, однако днем осадков не будет.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого
Погода в Украине 4 февраля. Фото: Meteoprog

На дорогах местами гололедица. Ветер в течение суток будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C;
  • в Киеве ночью -3...-5 °C, днем 0...-2 °C.
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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине завтра ожидаются осадки. Местных предупредили о гололедице.

Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что 5 февраля в некоторых регионах ожидается снег. Местами ветер может быть порывистым.

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