Прогноз погоды в Киеве на завтра 5 февраля от Укргидрометцентра

Зимние морозы — синоптики предупредили об опасности в Киеве
Погода в Киеве и области завтра, 5 февраля, ожидается снежной. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 5 февраля
Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, однако днем осадков не будет.
На дорогах местами гололедица. Ветер в течение суток будет северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -1...-6 °C, днем -2...+3 °C;
- в Киеве ночью -3...-5 °C, днем 0...-2 °C.
Напомним, на Харьковщине завтра ожидаются осадки. Местных предупредили о гололедице.
Также синоптик Наталья Диденко рассказала, что 5 февраля в некоторых регионах ожидается снег. Местами ветер может быть порывистым.
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