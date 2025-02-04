Прогноз погоди в Києві на завтра 5 лютого від Укргідрометцентру

Зимові морози — синоптики попередили про небезпеку в Києві
Погода у Києві та області завтра, 5 лютого, очікується сніжною. Синоптики попереджають про морози та ожеледицю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 5 лютого
Завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями очікується невеликий сніг, однак вдень опадів не буде.
На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер протягом доби буде північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C;
- у Києві вночі -3...-5 °C, вдень 0...-2 °C.
Нагадаємо, на Харківщині завтра очікуються опади. Місцевих попередили про ожеледицю.
Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що 5 лютого у деяких регіонах очікується сніг. Місцями вітер може бути рвучким.
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