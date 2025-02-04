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Зимові морози — синоптики попередили про небезпеку в Києві

4 лютого 2025 14:53
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві на завтра 5 лютого від Укргідрометцентру
Сніг у Києві. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Києві та області завтра, 5 лютого, очікується сніжною. Синоптики попереджають про морози та ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 5 лютого

Завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями очікується невеликий сніг, однак вдень опадів не буде. 

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого
Погода в Україні 4 лютого. Фото: Meteoprog

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер протягом доби буде північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі -1...-6 °C, вдень -2...+3 °C;
  • у Києві вночі -3...-5 °C, вдень 0...-2 °C.
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Допис Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині завтра очікуються опади. Місцевих попередили про ожеледицю.

Також синоптик Наталка Діденко розповіла, що 5 лютого у деяких регіонах очікується сніг. Місцями вітер може бути рвучким.

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