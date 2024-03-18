"Сливали" данные о ВСУ и хоронили оккупантов на Киевщине — СБУ задержала семью предателей

Задержанный предатель. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей из Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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Чем занимались предатели

Отмечается, что агенты Кремля из Киевщины, завербованные отец и сын, корректировали обстрелы оккупантов по столице и региону, фиксировали перемещение военнослужащих Сил обороны, а также передавали врагу координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

Кроме того, в "обязанности" предателей входиа специфическая задача — они искали останки оккупантов, погибших во время боев за Киев, собирали фрагменты тел в контейнеры, вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили. После отправляли ФСБ соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

Что известно о фигурантах

СБУ удалось установить, что предатели ранее проходили службу в составе правоохранительных органов. После увольнения их дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Он "обратил внимание" на фигурантов, увидев их антиукраинские комментарии в YouTube.

Известно, что на начальных этапах "сотрудничества" сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат". За отработанные задачи предатели получали денежное вознаграждение от захватчиков на собственные банковские карты.

Какая судьба ждет предателей

В результате успешной операции украинским спецслужбам удалось задержать обоих фигурантов. Сейчас предателям сообщили о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

Задержанный предатель. Фото: СБУ

Информация, которую передавали предатели. Фото: СБУ

Информация о захоронении оккупантов. Фото: СБУ

Напомним, что в Николаевской области задержали мужчину, который из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ.

Также в Одессе "на горячем" задержали мужчину, который якобы работал дальнобойщиком, а на самом деле шпионил за подразделениями ВСУ и кораблями вблизи Одесского порта. Ему грозит пожизненное лишение свободы.