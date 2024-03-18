Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow "Сливали" данные о ВСУ и хоронили оккупантов на Киевщине — СБУ задержала семью предателей arrow

"Сливали" данные о ВСУ и хоронили оккупантов на Киевщине — СБУ задержала семью предателей

18 марта 2024 10:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Сливали" данные о ВСУ и хоронили оккупантов на Киевщине — СБУ задержала семью предателей
Задержанный предатель. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей из Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:

Чем занимались предатели

Отмечается, что агенты Кремля из Киевщины, завербованные отец и сын, корректировали обстрелы оккупантов по столице и региону, фиксировали перемещение военнослужащих Сил обороны, а также передавали врагу координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

Кроме того, в "обязанности" предателей входиа специфическая задача — они искали останки оккупантов, погибших во время боев за Киев, собирали фрагменты тел в контейнеры, вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили. После отправляли ФСБ соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

Что известно о фигурантах

СБУ удалось установить, что предатели ранее проходили службу в составе правоохранительных органов. После увольнения их дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Он "обратил внимание" на фигурантов, увидев их антиукраинские комментарии в YouTube.

Известно, что на начальных этапах "сотрудничества" сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат". За отработанные задачи предатели получали денежное вознаграждение от захватчиков на собственные банковские карты.

Какая судьба ждет предателей

В результате успешной операции украинским спецслужбам удалось задержать обоих фигурантов. Сейчас предателям сообщили о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

null
Задержанный предатель. Фото: СБУ
null
Информация, которую передавали предатели. Фото: СБУ
null
Информация о захоронении оккупантов. Фото: СБУ

Напомним, что в Николаевской области задержали мужчину, который из окон собственной квартиры наблюдал за передвижением ВСУ и передавал информацию работнику российской ФСБ.

Также в Одессе "на горячем" задержали мужчину, который якобы работал дальнобойщиком, а на самом деле шпионил за подразделениями ВСУ и кораблями вблизи Одесского порта. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Киев
война
украинцы
шпионаж
Украина
обстрелы
ФСБ
госизмена
оккупанты
война в Украине
измена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство