"Зливали" дані про ЗСУ та хоронили окупантів на Київщині — СБУ затримала сім'ю зрадників

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали сім'ю зрадників з Київщини. Відомо, що батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також займалися похованням останків російських окупантів, які загинули у бою за Київ. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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Чим займалися зрадники

Зазначається, що агенти Кремля з Київщини, завербовані батько та син, корегували обстріли окупантів по столиці та регіону, фіксували переміщення військовослужбовців Сил оборони, а також передавали ворогу координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

Крім того, до "обов'язків" зрадників входило специфічне завдання — вони шукали останки окупантів, які загинули під час боїв за Київ, збирали фрагменти тіл у контейнери, вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Після — відправляли ФСБ відповідний "фотозвіт" із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Що відомо про фігурантів

СБУ вдалося встановити, що зрадники раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення їх дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Він "звернув увагу" на фігурантів, коли побачив їхні антиукраїнські коментарі у YouTube.

Відомо, що на початкових етапах "співпраці" син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат". За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову "винагороду" від загарбників на власні банківські картки.

Яка доля чекає на зрадників

В результаті успішної операції українським спецслужбам вдалося затримати обох фігурантів. Наразі зрадникам повідомили про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення.

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

Інформація, яку передавали зрадники. Фото: СБУ

Інформація про поховання окупантів. Фото: СБУ

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який з вікон власної квартири спостерігав за пересуванням ЗСУ та передавав інформацію працівнику російської ФСБ.

Також в Одесі "на гарячому" затримали чоловіка, який нібито працював дальнобійником, а насправді шпигував за підрозділами ЗСУ та кораблями поблизу Одеського порту. Йому загрожує довічне позбавлення волі.