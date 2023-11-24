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"Сливали" данные с государственных баз — в Киеве разоблачили незаконное детективное агентство

24 ноября 2023 14:35
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"Сливали" данные с государственных баз — в Киеве разоблачили незаконное детективное агентство
Задержание организаторов "детективного агентства". Фото: t.me/kyiv_pro_office
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что участники "детективного агентства" за деньги осуществляли скрытую слежку за гражданами Украины с использованием специальных технических средств. В список услуг также входило предоставление информации даже из государственных и правоохранительных баз данных. Оценивали свою "работу" от 600 долларов США.

"Неустановленные лица, злоупотребляя своим служебным положением, за денежное вознаграждение, осуществляли проверку нужных физических лиц по имеющимся базам данных и передавали полученную информацию "детективу", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у преступников правоохранители обнаружили и задокументировали противоправную деятельность "детективов".

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Обыски у преступников. Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Обыски у преступников. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Одному из фигурантов уже сообщили о подозрении в совершении преступлений и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия по привлечению к ответственности всех причастных лиц еще продолжаются.

Напомним, недавно в Одесской области разоблачили подпольный колл-центр, в котором выманивали деньги у людей. Своими действиями мошенникам удавалось "заработать" до 200 тысяч долларов в месяц.

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