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"Зливали" дані з державних баз — у Києві викрили незаконне детективне агентство

24 листопада 2023 14:35
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"Зливали" дані з державних баз — у Києві викрили незаконне детективне агентство
Затримання організаторів "детективного агентства". Фото: t.me/kyiv_pro_office
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У Києві викрили так зване "детективне агентство", яке незаконно стежило за людьми. Одному з обвинувачених вже повідомили про підозру у скоєнні злочині.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі

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Що відомо про діяльність "детективного агентства"

Правоохоронці розповіли, що учасники "детективного агентства" за гроші здійснювали приховане стеження за громадянами України з використанням спеціальних технічних засобів. До переліку послуг також входило надання інформації навіть з державних та правоохоронних баз даних. Оцінювали свою "роботу" від 600 доларів США. 

"Невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію "детективу"", — йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків у злочинців правоохоронці виявили та задокументували протиправну діяльність "детективів". 

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Обшуки у злочинців. Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Обшуки у злочинців. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Одному з фігурантів вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб ще триває. 

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили підпільний кол-центр, в якому виманювали гроші у людей. Своїми діями шахраям вдавалося "заробити" до 200 тисяч доларів на місяць.

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