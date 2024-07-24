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Уменьшение дефицита в энергосистеме — графики отключений света в Киеве на завтра

24 июля 2024 23:35
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Киеве завтра, 25 июля
Энергетики. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в пятницу, 25 июля, в Киеве и области будут действовать так же, как по всей территории Украины. Речь идет о промежутке времени с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.

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В ДТЭК отметили, что в энергосистеме Украины ощутимо уменьшился дефицит. В результате с 16:00 до 22:00 будет действовать только одна очередь отключений.

В Укрэнерго отметили, что меры ограничения не будут применяться до 16:00.

В случае изменений ДТЭК и Укрэнерго будут информировать дополнительно.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Посмотреть графики отключений света можно по следующим ссылкам:

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:

  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
  • носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
  • увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
  • откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
  • используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера;
  • избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

Напомним, после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Также эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев спрогнозировал, как Украина будет проходить осенний период. По его словам, ожидаются стабилизационные графики.

Киев Киевская область сфера энергетики энергосистема энергетика отключения света

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