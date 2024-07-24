Графики отключения света в Киеве завтра, 25 июля

Уменьшение дефицита в энергосистеме — графики отключений света в Киеве на завтра
Графики отключения света в пятницу, 25 июля, в Киеве и области будут действовать так же, как по всей территории Украины. Речь идет о промежутке времени с 16:00 до 22:00.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.
График отключения света в Киеве 25 июля
В ДТЭК отметили, что в энергосистеме Украины ощутимо уменьшился дефицит. В результате с 16:00 до 22:00 будет действовать только одна очередь отключений.
В Укрэнерго отметили, что меры ограничения не будут применяться до 16:00.
В случае изменений ДТЭК и Укрэнерго будут информировать дополнительно.
Посмотреть графики отключений света можно по следующим ссылкам:
Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;
- носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;
- увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;
- откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;
- используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера;
- избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Напомним, после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.
Также эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев спрогнозировал, как Украина будет проходить осенний период. По его словам, ожидаются стабилизационные графики.
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