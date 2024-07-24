Графики отключения света в Киеве завтра, 25 июля

Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в пятницу, 25 июля, в Киеве и области будут действовать так же, как по всей территории Украины. Речь идет о промежутке времени с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.

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График отключения света в Киеве 25 июля

В ДТЭК отметили, что в энергосистеме Украины ощутимо уменьшился дефицит. В результате с 16:00 до 22:00 будет действовать только одна очередь отключений.

В Укрэнерго отметили, что меры ограничения не будут применяться до 16:00.

В случае изменений ДТЭК и Укрэнерго будут информировать дополнительно.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Посмотреть графики отключений света можно по следующим ссылкам:

Советы, которые помогут пережить жару без кондиционера:

Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны;

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен;

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен; увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой;

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой; откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату;

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату; используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера ;

, или ; избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00

Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию;

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию; Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

Напомним, после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

Также эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев спрогнозировал, как Украина будет проходить осенний период. По его словам, ожидаются стабилизационные графики.