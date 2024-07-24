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Зменшення дефіциту в енергосистемі — графіки відключень світла у Києві на завтра

24 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Києві завтра, 25 липня
Енергетики. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у п'ятницю, 25 липня, у Києві та області діятимуть так само, як і по всій території України. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram.

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У ДТЕК зазначили, що в енергосистемі України відчутно зменшився дефіцит. Внаслідок цього з 16:00 до 22:00 буде діяти лише одна черга відключень.

В Укренерго наголосили, що заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00.

У випадку змін ДТЕК та Укренерго інформуватимуть додатково.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот
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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Переглянути графіки відключень світла можна за такими посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
  • носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
  • зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
  • відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
  • використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
  • уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Нагадаємо, після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував, як Україна проходитиме осінній період. За його словами, очікуються стабілізаційні графіки.

Київ Київська область сфера енергетики енергосистема енергетика відключення світла

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