Графіки відключення світла в Києві завтра, 25 липня

Зменшення дефіциту в енергосистемі — графіки відключень світла у Києві на завтра
Графіки відключення світла у п'ятницю, 25 липня, у Києві та області діятимуть так само, як і по всій території України. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 22:00.
Про це повідомляють пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram.
Графік відключення світла у Києві 25 липня
У ДТЕК зазначили, що в енергосистемі України відчутно зменшився дефіцит. Внаслідок цього з 16:00 до 22:00 буде діяти лише одна черга відключень.
В Укренерго наголосили, що заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00.
У випадку змін ДТЕК та Укренерго інформуватимуть додатково.
Переглянути графіки відключень світла можна за такими посиланнями:
Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;
- носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;
- зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;
- відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;
- використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла;
- уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00;
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Нагадаємо, після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.
Також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував, як Україна проходитиме осінній період. За його словами, очікуються стабілізаційні графіки.
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