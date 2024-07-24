Графіки відключення світла в Києві завтра, 25 липня

Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у п'ятницю, 25 липня, у Києві та області діятимуть так само, як і по всій території України. Йдеться про проміжок часу з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго та ДТЕК у Telegram.

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Графік відключення світла у Києві 25 липня

У ДТЕК зазначили, що в енергосистемі України відчутно зменшився дефіцит. Внаслідок цього з 16:00 до 22:00 буде діяти лише одна черга відключень.

В Укренерго наголосили, що заходи обмеження не будуть застосовуватись до 16:00.

У випадку змін ДТЕК та Укренерго інформуватимуть додатково.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Переглянути графіки відключень світла можна за такими посиланнями:

Поради, які допоможуть пережити спеку без кондиціонера:

Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни;

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон;

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон; зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою;

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою; відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату;

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату; використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла ;

, чи ; уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 ;

; Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню;

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню; Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Нагадаємо, після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.

Також експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев спрогнозував, як Україна проходитиме осінній період. За його словами, очікуються стабілізаційні графіки.