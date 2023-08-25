Трезубец на "Родине матери": выставка истории символа

Знак на щите "Родины-матери": в музее открыли выставку тризуба. Фото
После окончания работ на щите "Родины-матери" в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли новую музейную выставку, посвященную истории тризуба.
На открытии побывала команда Новини.LIVE.
Проект "Тризуб Батьківщини" успешно завершился ко Дню Независимости. Теперь на щите монумента не советская символика, а символ Украины — тризуб. По этому случаю в музее 25 августа торжественно открыли выставку "Знак на щите". На открытии присутствовал экс-министр культуры Александр Ткаченко.
На выставке представлено более 200 аутентичных артефактов, среди которых — вышитая одежда и картины. Кроме того, здесь собраны факты об истории тризуба. Если вы до сих пор не знаете, почему он является одним из государственных символов Украины, — такая выставка для вас.
Экспозиция размещена в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (Киев, ул. Лаврская, 27).
Напомним, автором тризуба, который недавно был установлен на щит "Родины-матери", является скульптор-монументалист Алексей Пергамещик. По его словам, советский герб, висевший вместо тризуба, необходимо приравнять к свастике.