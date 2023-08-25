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Знак на щите "Родины-матери": в музее открыли выставку тризуба. Фото

25 августа 2023 11:32
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Трезубец на "Родине матери": выставка истории символа
Открытие выставки. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После окончания работ на щите "Родины-матери" в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне открыли новую музейную выставку, посвященную истории тризуба.

На открытии побывала команда Новини.LIVE.

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Ткаченко
Экс-министр культуры Ткаченко на открытии выставки. Фото: Новини.LIVE

Проект "Тризуб Батьківщини" успешно завершился ко Дню Независимости. Теперь на щите монумента не советская символика, а символ Украины — тризуб. По этому случаю в музее 25 августа торжественно открыли выставку "Знак на щите". На открытии присутствовал экс-министр культуры Александр Ткаченко.

На выставке представлено более 200 аутентичных артефактов, среди которых — вышитая одежда и картины. Кроме того, здесь собраны факты об истории тризуба. Если вы до сих пор не знаете, почему он является одним из государственных символов Украины, — такая выставка для вас.

выставка
Картины в музее. Фото: Новини.LIVE
Музей
Экспозиция музея. Фото: Новини.LIVE
Вышиванка
Вышиванки в музее. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция размещена в Выставочном центре Национального музея истории Украины во Второй мировой войне (Киев, ул. Лаврская, 27).

Напомним, автором тризуба, который недавно был установлен на щит "Родины-матери", является скульптор-монументалист Алексей Пергамещик. По его словам, советский герб, висевший вместо тризуба, необходимо приравнять к свастике.

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