Тризуб на "Батьківщині матері": виставка історії символа

Відкритття виставки. Фото: Новини:LIVE

Після закінчення робіт на щиті "Батьківщини-матері" у Виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні відкрили нову музейну виставку, присвячену історії тризуба.

На відкриті побувала команда Новини.LIVE.

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Ексміністр культури Ткаченко на відкритті виставки. Фото: Новини.LIVE

Проєкт "Тризуб Батьківщини" успішно завершився до Дня Незалежності. Тепер на щиті монументу не радянська символіка, а символ України — тризуб. З цієї нагоди в музеї 25 серпня урочисто відкрили виставку "Знак на щиті". На відкриті був присутній ексміністр культури України Олександр Ткаченко.

На виставці представлено понад 200 автентичних артефактів, серед яких вишитий одяг та картини. Окрім того, тут зібрані факти з історії тризуба. Якщо ви досі не знаєте, чому він є одним із державних символів України, — така виставка для вас.

Картини в музеї. Новини.LIVE

Експозиція музею. Фото: Новини.LIVE

Вишиванки в музеї. Фото: Новини.LIVE

Експозиція розміщена у Виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні (м. Київ, вул. Лаврська, 27).

Нагадаємо, автором тризуба, який нещодавно встановили на щит "Батьківщини-матері", є скульптор-монументаліст Олексій Пергамещик. За його словами, радянський герб, який висів до тризуба, необхідно прирівняти до свастики.