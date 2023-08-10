Снесли историческую усадьбу без разрешений — как бороться с произволом власти Киева

Снос 200-летнего здания на Подоле в Киеве. Фото: facebook/Екатерина Бутко

Деревянная усадьба, служившая одним из немногих примеров застройки Киева XIX века, стала очередной жертвой столичных застройщиков. Снесли ее утром 10 августа без всяких разрешений, а власть между тем бездействует.

Почему для Киева это уже стало регулярной практикой и как с этим бороться, Новини.LIVE рассказала депутат Киевского горсовета 9 созыва и руководительница ОО "Город-сад" Евгения Кулеба.

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Эта усадьба была примером застройки Киева после большого пожара 1811 года. Особенность ее заключается в том, что таких построек сохранилось очень мало в столице. Они должны стать лицом города, но не по мнению городского головы.

"Мне сегодня позвонил человек и сказал, что Кличко не считает, что это историческое здание. Он пообщался с главой Подольского района, он сказал, что там какая-то халупа стояла. То есть нет вообще этой ценности", — рассказала Евгения Кулеба.

Вид 200-летней усадьбы до сноса. Фото: google

Это здание находилось под пристальным наблюдением ОО "Карта реновации", которая сейчас активно отслеживает подобные сносы. По информации общественной организации, никакого разрешения от Департамента охраны культурного наследия на снос не было.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве культуры.

Также карта нарушения благоустройства была упразднена Департаментом благоустройства. То есть никакого права на снос усадьбы не было.

Почему это происходит в Киеве и как с этим бороться

По словам Евгении Кулебы, в Киеве такой произвол происходит в первую очередь из-за интересов городских властей.

"Это большие финансовые интересы и, к сожалению, очень часто власть в городе — не буду называть, все мы знаем, кто у нас власть в городе — часть этих бизнес-интересов", — сетует депутат горсовета.

Город уже давно должен официально определить, как должен выглядеть Киев, какие здания нужно хранить, а какие ценности не несут, и какие территории приоритетно должны отдаваться под застройку.

По мнению Евгении Кулебы, такими местами должны стать бывшие промышленные зоны, а не исторические ареолы столицы.

Однако такой общей стратегии нет. Ее должны продвигать Департамент охраны культурного наследия и главный архитектор города. Однако в ДОКСе до сих пор не назначили нового руководителя, а о существовании главного архитектора большинство киевлян даже не слышали.

Бороться с таким беспределом в столице необходимо комплексно, считает Евгения.

Во-первых, нужна совместная работа тех немногих депутатов Киевгорсовета, которые не лоббируют интересы застройщиков.

Во-вторых, виновные должны нести уголовную ответственность. Прокуратура должна нарушить производство по таким неправомерным действиям.

"Если хотя бы пару таких будет случаев, что кто-то без разрешительных документов снес здание и потом за это понес уголовную ответственность, тогда, мне кажется, люди будут больше бояться", — считает Евгения Кулеба.

В-третьих, нужно иметь четкое видение, каким должен быть Киев, что является исторической застройкой, а что нет, и как мы ее должны хранить.

И последнее — это давление общественности.

"Это единственное, на самом деле, на что реагирует мэр, он очень боится таких репутационных рисков, когда разворачиваются большие скандалы. В то же время, конечно, он уже к ним привык. Он думает, что поскандалят и остановятся", — говорит депутат Киевгорсовета.

Напомним, в сети появилась информация о том, сколько Виталий Кличко официально заработал за период военного положения. По данным с аппарата КГГА, это сумма более 1 миллиона гривен.