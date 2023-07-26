Вражаючі цифри: скільки Кличко та його заступники заробили за час воєнного стану

Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

У мережі зʼявилась інформація про те, скільки за час воєнного стану заробив київський міський голова Віталій Кличко та його заступники. Зазначимо, що повномасштабна війна все-таки змусила столичних чиновників відмовитись від традиційних надбавок.

Про офіційні доходи київського мера Віталія Кличка та його заступників стало відомо з даних апарату КМДА, отриманих головою Громадської ради при КМДА Геннадієм Кривошеєю.

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Скільки коштів отримав Кличко

Зазначається, що протягом 17 місяців Віталій Кличко отримав 1,01 млн гривень. Варто зазначити, що протягом цього періоду жодних премій чи надбавок київський міський голова не отримав.

Додамо, що "гола" ставка київського мера становить 65 тис. гривень на місяць.

Яку суму отримали заступники Кличка

Трохи більше, ніж київський мер, отримав його заступник Микола Поворозник — йому виплатили 1,23 млн грн. Посадовець отримував щомісячно надбавку за вислугу років і інтенсивність праці. Також двічі йому сплачували соціальну матеріальну допомогу в розмірі 150 тис. гривень, та один раз допомогу на оздоровлення в розмірі 84,22 тис. гривень.

Також більше, ніж Кличко, отримали ще два його заступники: Марина Хонда (1,09 млн гривень) та Петро Пантелеєв (1,04 млн гривень). Їхній дохід складався з посадового окладу, надбавок та премій, соціальних та матеріальної допомоги на оздоровлення в сумі понад 200 тис. гривень у Марини Хонди та 150 тис. гривень у Петра Пантелеєва.

Такі ж цифри й у Валентина Мондриївського — загальна сума виплат 1 млн гривень, з таким же переліком доплат.

Чиновнику Петру Оленичу сплатили менше, ніж колегам. Він отримав 975, 65 тис гривень. Його посадовий оклад у середньому складає 14 тис гривень, також була матеріальна допомога в розмірі 143 тис. гривень.

Майже стільки ж отримав і Вʼячеслав Непопа — 928 тис. гривень.

В інших заступників заробітки скромніші

Ганна Старостенко отримала 734 тис. гривень, Володимир Прокопів — 650 тис. гривень, Олені Горовій виплатили 649 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко відповів на критику українського Президента Володимира Зеленського щодо величезних витрат на ремонт доріг в столиці. За словами мера, столиця не може не підтримувати інфраструктуру.