Погода в Киеве 1 ноября — в столице объявили I уровень опасности

Сильный ветер. Иллюстративное фото: Pixabay

В Киеве в пятницу, 1 ноября, ожидается переменная погода без осадков, однако с самого утра будет усиление ветра. Синоптики объявили І уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 1 ноября

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве будет облачная погода, но без осадков. В столице ожидается сильный ветер, 7-12 м/с, а днем порывы увеличатся до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью опустится до +3...+8 °C, а днем "подпрыгнет" до +11...+16 °C;

в Киеве ночью ожидается +6...+8 °C, днем +12...+14 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем 1 ноября в Киеве порывы ветра составят 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 1 ноября в Украине будет теплая погода без дождей, но будет штормить сильный ветер.

Также мы писали, что через несколько дней в Украину придет похолодание. В целом температура в ноябре будет примерно соответствовать норме, за исключением востока и юго-востока.