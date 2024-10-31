Погода в Киеве 1 ноября — в столице объявили I уровень опасности

Будет сбивать с ног — какая погода будет в Киеве завтра
В Киеве в пятницу, 1 ноября, ожидается переменная погода без осадков, однако с самого утра будет усиление ветра. Синоптики объявили І уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 1 ноября
Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве будет облачная погода, но без осадков. В столице ожидается сильный ветер, 7-12 м/с, а днем порывы увеличатся до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью опустится до +3...+8 °C, а днем "подпрыгнет" до +11...+16 °C;
- в Киеве ночью ожидается +6...+8 °C, днем +12...+14 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Днем 1 ноября в Киеве порывы ветра составят 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 1 ноября в Украине будет теплая погода без дождей, но будет штормить сильный ветер.
Также мы писали, что через несколько дней в Украину придет похолодание. В целом температура в ноябре будет примерно соответствовать норме, за исключением востока и юго-востока.
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