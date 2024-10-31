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Збиватиме з ніг — яка погода буде у Києві завтра

31 жовтня 2024 14:36
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Києві 1 листопада — у столиці оголосили І рівень небезпеки
Сильний вітер. Ілюстративне фото: Pixabay
Світлана Силенко - Редактор

У Києві в п'ятницю, 1 листопада, очікується мінлива погода, без опадів, проте з самого ранку буде посилення вітру. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Києві 1 листопада

Синоптики прогнозують, що завтра у Києві буде хмарна погода, але без опадів. Водночас в столиці очікується сильний вітер, 7-12 м/с, а вдень пориви збільшаться до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі опуститься до +3...+8 °C, а вдень "підстрибне" до +11...+16 °C;
  • у Києві вночі очікується +6...+8 °C, вдень +12...+14 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень 1 листопада у Києві пориви вітру сягнуть 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий. 

погода у Києві 1 листопада
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що 1 листопада в Україні буде тепла погода без дощів, але штормитиме сильний вітер. 

Також ми писали, що за кілька днів в Україну прийде похолодання. Загалом температура в листопаді буде приблизно відповідати нормі, за винятком сходу і південного сходу.

Київ погода вітер синоптик небезпека

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