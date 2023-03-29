Издевались и имитировали расстрелы: в Украине будут судить еще одного военного рф

Передано в суд дело в отношении еще одного российского оккупанта

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего россии по факту нарушения законов и обычаев войны. Обвиняемый "отличился" во время оккупации населённых пунктов Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Подробности дела

Расследование установило, что в течение марта 2022 командир отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового Красного флага полка вместе с подчиненными бойцами проводили специальные рейды в г. Ирпень Бучанского района Киевской области.

Как отмечается в сообщении, оккупанты жестоко, оскорбительно и унизительно относились к гражданскому населению, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины.

"Обвиняемый вместе с другими военнослужащими рф незаконно проникли в жилой дом, где находились два гражданских лица. Они нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, производили выстрелы рядом с головой.

В дальнейшем для проведения допроса они вывели его во двор дома. Там военный рф якобы из-за непредоставления "правдивой информации", направил на потерпевшего автоматическое оружие. Имитируя расстрел, он совершил две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего, причинив ему сильные моральные и психические страдания", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут судить военнослужащего россии, который жестоко обращался с местным жителем села Ягодного Черниговского района. Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны.

Также известно, что на Черниговщине военнослужащий россии приговорен к 12 годам лишения свободы. Во время оккупации одного из населенных пунктов обвиняемый совместно с другими военными рф силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина.