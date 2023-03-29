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Знущалися та імітували розстріли: в Україні судитимуть ще одного військового рф

29 березня 2023 12:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Передано до суду справу щодо ще одного російського окупанта
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця росії за фактом порушення законів та звичаїв війни. Обвинувачений "відзначився" під час окупації населених пунктів Київської області. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора

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Подробиці справи

Розслідування встановило, що впродовж березня 2022 року командир відділення розвідувального взводу 104-го гвардійського десантно-штурмового Червоного прапора полку разом з підпорядкованими бійцями проводили спеціальні рейди у м. Ірпінь Бучанського району Київської області. 

Як зазначається у повідомленні, окупанти жорстоко, образливо та принизливо ставилися до цивільного населення, намагаючись виявити патріотично налаштованих громадян України. 

"Обвинувачений разом з іншими військовослужбовцями рф незаконно проникли до житлового будинку, де було двоє цивільних осіб. Вони завдали удари по тулубу і голові потерпілого та, імітуючи вбивство, здійснювали постріли поряд з головою.

В подальшому для проведення допиту вони вивели його у двір будинку. Там військовий рф нібито через ненадання "правдивої інформації", направив на потерпілого автоматичну зброю. Імітуючи розстріл, він здійснив дві черги пострілів з однієї та іншої сторони потерпілого, завдавши йому сильних моральних та психічних страждань", — розповіли у прокуратурі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть військовослужбовця рф, який жорстоко поводився з місцевим жителем села Ягідного Чернігівського району. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також відомо, що на Чернігівщині військовослужбовця рф засуджено до 12 років позбавлення волі. Під час окупації одного із населених пунктів обвинувачений спільно з іншими військовими рф силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.

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