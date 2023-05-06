Зоопарк в Киевской области использует львят как "реквизит" для фото

Маленький львенок отдыхает. Фото: Pixabay

Зоозащитники организации UAnimals обратились в полицию из-за контактного зверинца в Киевской области. Маленьких львят гостям предлагают в качестве реквизита для фотографий.

Об этом UAnimals сообщили в своем Facebook.

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В Киевской области львят используют как "реквизит" для фото

Как известно, на территории базы отдыха "Золотой фазан" в Киевской области расположен контактный зоопарк, где посетителям разрешают использовать львят как "реквизит" для фото.

Посетители базы отдыха в Киевской области фотографируются с львенком. Фото: UAnimals/Facebook

Посетители базы отдыха в Киевской области фотографируются с львенком. Фото: UAnimals/Facebook

"Нам прислали фотографии, где люди позируют, держа на руках львят. Локация этих фото — база отдыха "Золотой фазан", на территории которой есть контактный зверинец. Мы написали в "Золотой фазан", делая вид потенциального посетителя, и спросили, можно ли у их фотографироваться с львятами. Нам ответили утвердительно (смотрите скриншот)", — рассказали зоозащитники.

Зоозащитники, притворяясь клиентом, написали в "Золотой фазан". Фото: скриншот/ UAnimals

В организации объяснили, что закон Украины "О защите животных от жестокого обращения" запрещает содержать крупных хищных животных на базах отдыха, а также запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными.

"В Центр спасения диких животных уже попадали эксплуатированные львята с многочисленными переломами лап, искалеченные, больные и в ужасном стрессе. Но мы не отступим и будем бороться: эксплуатация и жестокое обращение с дикими животными незаконны! Дикие животные — это не вещь и не рек для фото!" — подчеркнули зоозащитники.

Напомним, недавно одесский дельфинарий "Немо" попал в очередной скандал. Стало известно, что морских животных сдают в аренду постояльцам одноименной гостиницы.

История началась с того, что блоггер Анастасия Макеева устроила съемку с морскими котиками в люксовом номере отеля и выложила видео в ТикТок.