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Зоопарк на Київщині використовує левенят як "реквізит" для фото

6 травня 2023 14:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зоопарк на Київщині використовує левенят як "реквізит" для фото
Маленьке левенятко відпочиває. Фото: Pixabay
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зоозахисники організації UAnimals звернулися до поліції через контактний звіринець на Київщині. Маленьких левенят гостям пропонують як реквізит для фотографій.

Про це організація UAnimals повідомили у своєму Facebook.

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На Київщині левенят використовують як "реквізит" для фото

Як відомо, на території бази відпочинку "Золотой фазан" що на Київщині розміщений контактний зоопарк, де відвідувачам дозволяють використовувати левенят як "реквізит" для фото.

скріншот
Відвідувачі бази відпочинку на Київщині фотографуються з левеням. Фото: UAnimals/Facebook
скріншот
Відвідувачі бази відпочинку на Київщині фотографуються з левеням. Фото: UAnimals/Facebook

"Нам надіслали світлини, де люди позують, тримаючи на руках левенят. Локація цих фото — база відпочинку "Золотой фазан", на території якої є контактний звіринець. Ми написали у "Золотий фазан", вдаючи потенційного відвідувача, і запитали, чи можна в них фотографуватися з левенятами. Нам відповіли ствердно (дивіться скриншот)", — розповіли зоозахисники.

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Зоозахисники, вдаючи клієнта, написали у "Золотий фазан". Фото: скріншот/ UAnimals

В організації пояснили, що закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє утримувати великих хижих тварин на базах відпочинку, а також забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами. 

"У Центр порятунку диких тварин вже потрапляли експлуатовані левенята з чисельними переломами лап, скалічені, хворі та у жахливому стресі. Але ми не відступимо і будемо боротися: експлуатація та жорстоке поводження з дикими тваринами є незаконними! Дикі тварини — це не річ та не реквізит для фото!" — наголосили зоозахисники.

Нагадаємо, нещодавно одеський дельфінарій "Немо" втрапив у черговий скандал. Стало відомо, що морських тварин здають в оренду постояльцям однойменного готелю.

Історія почалась з того, що блогерка Анастасія Макеєва влаштувала зйомку з морськими котиками в люксовому номері готелю та виклала відео у ТікТок.

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