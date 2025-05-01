Ткаченко отреагировал на покушение на Стерненко в Киеве

Председатель КГВА Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

В Киеве в четверг, 1 мая, произошло покушение на жизнь украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко. Он получил ранения, его уже прооперировали.

На попытку убийства отреагировал глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Покушение на Стерненко

"Это нападение является не только посягательством на жизнь конкретного лица, но и попыткой запугать всех, кто активно противостоит агрессору и отстаивает независимость Украины. Сергей Стерненко неоднократно становился мишенью из-за своей принципиальной позиции", — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, КГВА всячески способствует правоохранительным органам по всестороннему расследованию, а также по усилению мер безопасности для защиты общественных деятелей и активистов и военных в Киеве.

Глава администрации выразил благодарность СБУ за их профессиональную работу и защиту наших граждан.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, сегодня Стерненко сообщил, что на его жизнь было совершено покушение. Он уточнил, что был прооперирован и находится в стабильном состоянии.

В СБУ отметили, что задержали нападавшую, которая пыталась убить активиста.

Позже УП обнародовала видео с камер наблюдения с места происшествия. Со ссылкой на собственные источники издание уточнило, что женщине поступил "заказ" на волонтера от спецслужб РФ, за что она получила деньги. Она следила за Стерненко более двух недель, арендовав квартиру в том же жилом комплексе.