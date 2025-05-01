Ткаченко відреагував на замах на Стерненка у Києві

Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

У Києві в четвер, 1 травня, стався замах на життя українського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Він отримав поранення, його вже прооперували.

На спробу вбивства відреагував голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Замах на Стерненка

"Цей напад є не лише посяганням на життя конкретної особи, а й спробою залякати всіх, хто активно протистоїть агресору та відстоює незалежність України. Сергій Стерненко неодноразово ставав мішенню через свою принципову позицію", — йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, КМВА всіляко сприяє правоохоронним органам щодо всебічного розслідування, а також стосовно посилення заходів безпеки для захисту громадських діячів та активістів й військових у Києві.

Голова адміністрації висловив вдячність СБУ за їхню професійну роботу та захист наших громадян.

Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, сьогодні Стерненко повідомив, що на його життя було скоєно замах. Він уточнив, що був прооперований та перебуває у стабільному стані.

В СБУ зазначили, що затримали нападницю, яка намагалася вбити активіста.

Згодом УП оприлюднила відео з камер спостереження з місця події. З посиланням на власні джерела видання уточнило, що жінці надійшло "замовлення" на волонтера від спецслужб РФ, за що вона отримала кошти. Вона стежила за Стерненком понад два тижні, орендувавши квартиру в тому ж житловому комплексі.