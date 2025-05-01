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Зухвалий замах — у КМВА прокоментували напад на Стерненка

1 травня 2025 19:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Ткаченко відреагував на замах на Стерненка у Києві
Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: КМВА
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві в четвер, 1 травня, стався замах на життя українського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Він отримав поранення, його вже прооперували.

На спробу вбивства відреагував голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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"Цей напад є не лише посяганням на життя конкретної особи, а й спробою залякати всіх, хто активно протистоїть агресору та відстоює незалежність України. Сергій Стерненко неодноразово ставав мішенню через свою принципову позицію", — йдеться у повідомленні.

За словами Ткаченка, КМВА всіляко сприяє правоохоронним органам щодо всебічного  розслідування, а також стосовно посилення заходів безпеки для захисту громадських діячів та активістів й військових у Києві. 

Голова адміністрації висловив вдячність СБУ за їхню професійну роботу та захист наших громадян. 

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Скриншот допису Ткаченка

Нагадаємо, сьогодні Стерненко повідомив, що на його життя було скоєно замах. Він уточнив, що був прооперований та перебуває у стабільному стані.

В СБУ зазначили, що затримали нападницю, яка намагалася вбити активіста. 

Згодом УП оприлюднила відео з камер спостереження з місця події. З посиланням на власні джерела видання уточнило, що жінці надійшло "замовлення" на волонтера від спецслужб РФ, за що вона отримала кошти. Вона стежила за Стерненком понад два тижні, орендувавши квартиру в тому ж житловому комплексі.

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