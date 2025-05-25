Освобожденные из плена украинцы поздравили с Днем Киева

Украинские защитники, освобожденные из российского плена. Фото: Коордштаб/Telegram

В воскресенье, 25 мая, состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". Ступив на родную землю, военнопленные поздравили украинцев с Днем Киева.

Соответствующее видео опубликовал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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В воскресенье, 25 мая, в рамках обмена "1000 на 1000" домой вернулись еще 303 украинских защитника. Прибыв на Родину, освобожденные из плена защитники поздравили киевлян с Днем города.

"Освобожденные защитники поздравляют с Днем Киева! Впервые за долгое время ступив на родную землю, они поздравляют с днем свободы. Счастливы приветствовать вас в Украине! Мы за вас боролись и продолжаем бороться за каждого и каждую", — подписал видео омбудсмен.

Украинские защитники, освобожденные из российского плена. Фото: Коордштаб/Telegram

Отметим, что в воскресенье, 25 мая, состоялась третья часть обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Накануне, 24 мая, на родную землю вернулись 307 воинов, находившихся в российском плену.