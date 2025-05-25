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Звільнені з полону воїни привітали киян з Днем міста — відео

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Дата публікації: 25 травня 2025 13:22
Звільнені з полону українці привітали з Днем Києва
Українські захисники, звільнені із російського полону. Фото: Коордштаб/Telegram

У неділю, 25 травня, відбувся третій етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Ступивши на рідну землю, військовополонені привітали українців з Днем Києва.

Відповідне відео опублікував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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У неділю, 25 травня, у межах обміну "1000 на 1000" додому повернулися ще 303 українські захисники. Прибувши на Батьківщину, звільнені з полону оборонці привітали киян з Днем міста.

"Звільнені оборонці вітають з Днем Києва! Вперше за довгий час ступивши на рідну землю, вони вітають з днем свободи. Щасливі вітати вас в Україні! Ми за вас боролися і продовжуємо боротися за кожного та кожну", — підписав відео омбудсмен.

Полон обмін
Українські захисники, звільнені з російського полону. Фото: Коордштаб/Telegram

Зазначимо, що у неділю, 25 травня, відбулася третя частина обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Напередодні, 24 травня, на рідну землю повернулися 307 воїнів, що перебували у російському полоні.

День Києва звільнення полонені війна в Україні українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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