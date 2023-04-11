Уволен Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник: что известно

Вадим Мельник возглавлял Бюро экономической безопасности Украины с 20 августа 2021 года. Фото: Facebook.com

Сегодня, 11 апреля, уволен директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник. За словами нардепа Ярослава Железняка, он человек из окружения замглавы Офиса Президента Олега Татарова.

Об этом информирует Алексей Гончаренко.

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Увольнение Вадима Мельника

Вадим Мельник возглавлял Бюро экономической безопасности Украины с 20 августа 2021 года. За словами нардепа Ярослава Железняка, он человек из окружения замглавы Офиса Президента Олега Татарова.

"Да. Об уходе Мельника с должности председателя БЭБ правда. По собственному желанию. Я бы здесь мог порадоваться, что это уже второй орган, который мы перезагружаем силами ВСК. Но есть одно "но", — написал народный депутат Железняк.

"Но" от Ярослава Железняка:

господин Мельник почти не руководил БЭБ. Он обычно фронтил эту историю, но рулил там сначала Гмырин (который был смотрящим за БЭБ и сейчас объявлен в розыск НАБУ), а затем заместители, посоветовавшие ему из Офиса Президента

еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость, как он с бизнес-ассоциацией встретился

когда назначили ему первого заместителя (из СБУ), было очевидно, что скоро Вадима Ивановича попросят на выход. Вот этот момент настал

"Глобально, это некая победа. Надо бороться за полную перезагрузку органа, а не изменений "свадебных генералов". И тут МВФ нам в помощь", — заявил Ярослав Железняк.

Напомним, в 2021 году широко обсуждали, что Владимир Зеленский не собирается увольнять заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Об этом президент сообщил в ответе на электронную петицию, набравшую более 25 тысяч подписей. Так что должностное лицо, на отставке которого активисты Евромайдана и правозащитники настаивают почти с первого дня его назначения, продолжит работать на Банковой.