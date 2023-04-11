Звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника: що відомо

Вадим Мельник очолював Бюро економічної безпеки України з 20 серпня 2021 року. Фото: Facebook.com

Сьогодні, 11 квітня, звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника. За словами нардепа Ярослава Железняка, він людина з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це інформує Олексій Гончаренко.

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Звільнення Вадима Мельника

Вадим Мельник очолював Бюро економічної безпеки України з 20 серпня 2021 року. За словами нардепа Ярослава Железняка, він людина з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

"Так. Про звільнення Мельника з посади голови БЕБ правда. За власним бажанням. Я б тут міг порадіти, що це вже другий орган, який ми перезавантажуємо силами ТСК. Але є одне "але", — написав народний депутат Железняк.

"Але" від Ярослава Железняка:

пан Мельник майже не керував БЕБ. Він звичайно фронтив цю історію, але рулив там спочатку Гмирін (який був смотрящім за БЕБ і зараз оголошений в розшук НАБУ), а потім заступники, яких йому порадили з Офіса Президента;

ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину, як він з бізнес-асоціацією зустрівся;

коли призначили йому першого заступника (з СБУ), було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав.

"Глобально це така собі перемога. Треба боротися за повне перезавантаження органу, а не змін "весільних генералів". І тут МВФ нам в допомогу", — заявив Ярослав Железняк.

Нагадуємо, у 2021 році широко обговорювали, що Володимир Зеленський не збирається звільняти заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Про це президент повідомив у відповіді на електронну петицію, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Так що посадовець, на відставці якого активісти Євромайдану і правозахисники наполягають мало не з першого дня його призначення, продовжить працювати на Банковій.