Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника: що відомо arrow

Звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника: що відомо

11 квітня 2023 20:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника: що відомо
Вадим Мельник очолював Бюро економічної безпеки України з 20 серпня 2021 року. Фото: Facebook.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 11 квітня, звільнено директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника. За словами нардепа Ярослава Железняка, він людина з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це інформує Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Звільнення Вадима Мельника

Вадим Мельник очолював Бюро економічної безпеки України з 20 серпня 2021 року. За словами нардепа Ярослава Железняка, він людина з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

"Так. Про звільнення Мельника з посади голови БЕБ правда. За власним бажанням. Я б тут міг порадіти, що це вже другий орган, який ми перезавантажуємо силами ТСК. Але є одне "але", — написав народний депутат Железняк.

"Але" від Ярослава Железняка:

  • пан Мельник  майже не керував БЕБ. Він звичайно фронтив цю історію, але рулив там спочатку Гмирін (який був смотрящім за БЕБ і зараз оголошений в розшук НАБУ), а потім заступники, яких йому порадили з Офіса Президента;
  • ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину, як він з бізнес-асоціацією зустрівся;
  • коли призначили йому першого заступника (з СБУ), було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав. 

"Глобально це така собі перемога. Треба боротися за повне перезавантаження органу, а не змін "весільних генералів". І тут МВФ нам в допомогу", — заявив Ярослав Железняк.

Нагадуємо, у 2021 році широко обговорювали, що Володимир Зеленський не збирається звільняти заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Про це президент повідомив у відповіді на електронну петицію, яка набрала понад 25 тисяч підписів. Так що посадовець, на відставці якого активісти Євромайдану і правозахисники наполягають мало не з першого дня його призначення, продовжить працювати на Банковій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB