Сильная драка возле Эпицентра 27.07.2024 - подробности языкового скандала

Парковка Эпицентра. Фото: из открытых источников

В Киеве на парковке Эпицентра между двумя женщинами разразился конфликт из-за русского языка, все закончилось избиением нескольких человек. Женщина, считающая себя потерпевшей, обратилась в полицию и сейчас продолжаются следственные действия. Ее муж получил значительные повреждения, а разобраться в ситуации помогает ее сын военный.

О деталях конфликта Новини.LIVE рассказала сама пострадавшая Татьяна/

Читайте также:

Языковой конфликт в Киеве

Татьяна с мужем 27 июля покупали обои в Эпицентре. Когда прозвучала воздушная тревога, покупателей попросили покинуть помещение и по желанию спуститься в подземный паркинг. Они с мужем решили спускаться в укрытие и уходили по проезжей части дороги. Рядом с ними шла женщина, которая, по словам Татьяны, очень громко кричала и мешала услышать о тревоге в громкоговорителе.

"Молодая девушка продолжала громко и агрессивно что-то кому-то кричать на русском языке. Я сделала ей замечание, мол — не кричи, потому что не слышно куда бежать, а еще в стране война и на этом языке отдаются команды пускать ракеты и убивать украинцев, разрушать города. Мое замечание вызвало у нее бурю эмоций и началась грязная брань", — рассказала Татьяна.

Объяснение потерпевшей для правоохранителей. Фото: предоставила Татьяна

По словам потерпевшей, она не ожидала, что скандал будет продолжаться, но ее послали в след за Фарион. Татьяна расценила эти слова как потенциальное покушение на убийство.

"Языковой вопрос ее разозлил до одури. Она не отставала. Я дала пощечину этой вульгарной и злобной особе. Завязалась драка, и она наносила мне удары, чтобы убить. Била меня кулаками по голове, лицу, ногами в живот и по ногам и рукам с криками "я тебя, гадину бандеровскую, убью", — рассказывает Татьяна.

Затем к обеим женщинам подбежали мужья. Муж Татьяны, по ее словам, пытался их разнять. А вот муж другой женщины ударил Татьяну кулаком в лицо.

Женщина сняла побои в результате языкового конфликта в Эпицентре. Фото: предоставила Татьяна

Пострадавшая Татьяна Ильчук с синяками. Фото: предоставила Татьяна

Избили и мужа Татьяны. Позже у него обнаружили трещины в ребре, ушиб головы, разбитую челюсть и множественные царапины головы и всего тела.

"Было обследование, есть выводы медиков. Сейчас ждем вывода судмедэксперта. У меня разбита верхняя губа, ушиб челюсти, гематомы, ушиб головы, сотрясение мозга, ушиб левой руки, левой ноги", — рассказала Татьяна.

Ранение мужчины в результате избиения. Фото: предоставила Татьяна

Травма головы в результате избиения. Фото: предоставила Татьяна

Повреждение на теле в результате избиения. Фото: предоставила Татьяна

Синяки в результате избиения. Фото: предоставила Татьяна 1/4 ​ 4

Еще на месте происшествия женщина вызвала сына военного, чтобы помог разобраться в ситуации. Они обратились в полицию. В настоящее время продолжаются следственные действия, Татьяна с мужем участвовали в следственном эксперименте на месте происшествия.

По ее словам, полиция извлечет видео из камер наблюдения Эпицентра, также свидетелями происшествия были два охранника. Дело было открыто относительно легких телесных повреждений. Но оказалось, что другая сторона написала заявление в полицию.

Напомним, что в результатах мониторинга по государственному языку в образовательном процессе в 2023/2024 учебном году говорится, что процент учеников, считающих украинский язык родным, снизился. В настоящее время этот показатель составляет 74%.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, 78,4% украинцев называют украинский язык родным, что является значительным ростом по сравнению с 2006 годом, когда этот показатель составил 52%. Доля тех, кто считает русский язык родным, снизилась с 31% в 2006 году до 6% в 2024 году.

В общем, языковые скандалы во время полномасштабной войны усиливаются и набирают обороты. Убийство Ирины Фарион во Львове тоже расценивается обществом как убийство из-за языковой позиции.