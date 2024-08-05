Сильна бійка біля Епіцентру 27.07.2024 - подробиці мовного скандалу

Парковка Епіцентру. Фото: з відкритих джерел

У Києві на парковці Епіцентру між двома жінками спалахнув конфлікт через російську мову, все закінчилося побиттям кількох осіб. Жінка, яка вважає себе потерпілою, звернулася до поліції і зараз тривають слідчі дії. Її чоловік отримав значні ушкодження, а розібратися в ситуації допомагає її син військовий.

Про деталі конфлікту Новини.LIVE розповіла сама постраждала/

Читайте також:

Мовний конфлікт у Києві

Тетяна з чоловіком 27 липня купували шпалери в Епіцентрі. Коли прозвучала повітряна тривога, то покупців попросили покинути приміщення і за бажанням спуститися в підземний паркінг. Вони з чоловіком вирішили спускатися в укриття і йшли проїжджою частиною дороги. Поруч з ними йшла жінка, яка, за словами Тетяни, дуже голосно кричала і заважала почути оголошення про тривогу в гучномовці.

"Молода дівчина продовжувала голосно і агресивно щось комусь кричати на російській мові. Я зробила їй зауваження, мовляв — не кричи, бо не чути, куди бігти, а ще в країні війна і цією мовою віддаються команди пускати ракети і вбивати українців, руйнувати міста. Моє зауваження викликало в нею бурю емоцій і почалася брудна лайка", — розповіла Тетяна.

Пояснення потерпілої для правоохоронців. Фото: надала Тетяна

За словами потерпілої, вона не очікувала, що скандал буде продовжуватися, але її послали вслід за Фаріон. Тетяна розцінила ці слова як потенційний замах на вбивство.

"Мовне питання її розізлило до одуріння. Вона не відставала. Я дала ляпаса цій вульгарній і злючій особі. Зав'язалася бійка і вона наносила мені удари, щоб вбити. Била мене кулаками по голові, обличчі, ногами в живіт і по ногах і руках з криками “я тебя, гадину бандеровскую, убью", — розповідає Тетяна.

Потім до обох жінок підбігли їхні чоловіки. Чоловік Тетяни, за її словами, намагався їх розборонити. А от чоловік іншої жінки вдарив Тетяну кулаком в обличчя.

Жінка зняла побиття в результаті мовного конфлікту в Епіцентрі. Фото: надала Тетяна

Постраждала Тетяна Ільчук з синцями. Фото: надала Тетяна

Побили і чоловіка Тетяни. Пізніше у нього виявили тріщини в ребрі, забій голови, розбиту щелепу та множинні подряпини голови і всього тіла.

"Було обстеження, є висновки медиків. Зараз чекаємо висновку судмедексперта. У мене розбита верхня губа, забій щелепи, гематоми, забій голови, струс мозку, забій лівої руки, лівої ноги", — розповіла Тетяна.

Поранення чоловіка внаслідок побиття. Фото: надала Тетяна

Травма голови внаслідок побиття. Фото: надала Тетяна

Пошкодження на тілі внаслідок побиття. Фото: надала Тетяна

Синці внаслідок побиття. Фото: надала Тетяна 1 / 4

Ще на місці події жінка викликала сина військового, щоб допоміг розібратися у ситуації. Вони звернулися до поліції. Наразі тривають слідчі дії, Тетяна з чоловіком брали участь у слідчому експерименті на місці події. За її словами, поліція вилучить відео з камер спостереження Епіцентру, також свідками події були два охоронці. Справу відкрили щодо легких тілесних ушкоджень. Але виявилось, що інша сторона також написала заяву в поліцію.

Нагадаємо, що в результатах моніторингу щодо державної мови в освітньому процесі у 2023/2024 навчальному році йдеться, що відсоток учнів, які вважають українську мову рідною, знизився. Наразі цей показник становить 74%.

Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, 78,4% українців називають українську мову рідною, що є значним зростанням порівняно з 2006 роком, коли цей показник становив 52%. Частка тих, хто вважає російську мову рідною, знизилася з 31% у 2006 році до 6% у 2024 році.

Загалом мовні скандали під час повномастшабної війни посилюються і наберають обертів. Вбивство Ірини Фаріон у Львові теж розцінюється суспільством як вбивство через мовну позицію.