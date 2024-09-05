Расстрелы в Буче — идентифицирован один из российских военных

Зверства россиян в Буче — следствие установило одного из причастных к расстрелу женщины
Следователи установили личность российского военного, расстрелявшего женщину во время оккупации Бучи Киевской области. Помогли идентифицировать военного преступника показания военнопленного.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в четверг, 5 сентября.
Детали военного преступления
В материалах следствия говорится, что в начале марта 2022 года пятеро российских солдат задержали 34-летнюю жительницу Бучи, принудительно отвели ее в захваченный дом, раздели и стали совершать насильственные действия.
"Когда она попыталась скрыться, один из россиян расстрелял ее из автоматического оружия в спину. Тело погибшей оккупанты оттащили к сараю и бросили в погреб", — говорится в сообщении.
Отмечается, что через несколько недель тело женщины обнаружили владельцы захваченного дома, которые вернулись после деоккупации Киевской области.
Кто причастен к расстрелу
По данным правоохранителей, показания одного из российских военнопленных помогли установить личность убийцы.
Им оказался 25-летний уроженец Псковской области, сержант и заместитель командира 1-го самоходно-артиллерийского взвода — командир самоходной артиллерийской пушки 2С9 "Нона-С".
"Согласно показаниям военнопленного, он находился в непосредственном подчинении убийцы и тот рассказал ему, что вместе с четырьмя другими военнослужащими изнасиловал женщину, после чего она начала бежать и он ее убил", — добавили в полиции.
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