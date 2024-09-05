Расстрелы в Буче — идентифицирован один из российских военных

Люди возвращаются в Бучу весной 2022 года. Иллюстративное фото: Reuters

Следователи установили личность российского военного, расстрелявшего женщину во время оккупации Бучи Киевской области. Помогли идентифицировать военного преступника показания военнопленного.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в четверг, 5 сентября.

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Детали военного преступления

В материалах следствия говорится, что в начале марта 2022 года пятеро российских солдат задержали 34-летнюю жительницу Бучи, принудительно отвели ее в захваченный дом, раздели и стали совершать насильственные действия.

"Когда она попыталась скрыться, один из россиян расстрелял ее из автоматического оружия в спину. Тело погибшей оккупанты оттащили к сараю и бросили в погреб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что через несколько недель тело женщины обнаружили владельцы захваченного дома, которые вернулись после деоккупации Киевской области.

Кто причастен к расстрелу

По данным правоохранителей, показания одного из российских военнопленных помогли установить личность убийцы.

Им оказался 25-летний уроженец Псковской области, сержант и заместитель командира 1-го самоходно-артиллерийского взвода — командир самоходной артиллерийской пушки 2С9 "Нона-С".

"Согласно показаниям военнопленного, он находился в непосредственном подчинении убийцы и тот рассказал ему, что вместе с четырьмя другими военнослужащими изнасиловал женщину, после чего она начала бежать и он ее убил", — добавили в полиции.