Розстріли у Бучі — ідентифіковано одного з російських військових

Люди повертаються у Бучу навесні 2022 року. Ілюстративне фото: Reuters

Слідчі встановили особу російського військового, який розстріляв жінку під час окупації Бучі Київської області. Допомогли ідентивікувати воєнного злочинця свідчення військовополоненого.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у четвер, 5 вересня.

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Деталі воєнного злочину

У матеріалах слідства йдеться, що на початку березня 2022 року п’ятеро російських солдатів затримали 34-річну мешканку Бучі, примусово відвели її до захопленого будинку, роздягли та стали чинити насильницькі дії.

"Коли вона спробувала втекти, один з росіян розстріляв її з автоматичної зброї у спину. Тіло загиблої окупанти відтягнули до сараю й кинули в погріб", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через декілька тижнів тіло жінки знайшли власники захопленого будинку, які повернулись після деокупації Київщини.

Хто причетний до розстрілу

За даними правоохоронців, свідчення одного з російських військовополонених допомогли встановити особу вбивці.

Ним виявився 25-річний уродженець Псковської області, сержант і заступник командира 1-го самохідно-артилерійського взводу — командир самохідної артилерійської гармати 2С9 "Нона-С".

"Згідно зі свідченнями військовополоненого, він перебував у безпосередньому підпорядкуванні вбивці і той розповів йому, що разом з чотирма іншими військовослужбовцями зґвалтував жінку, після чого вона почала тікати і він її вбив", — додали у поліції.