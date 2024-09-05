Розстріли у Бучі — ідентифіковано одного з російських військових

Звірства росіян у Бучі — слідство встановило одного з причетних до розстрілу жінки
Слідчі встановили особу російського військового, який розстріляв жінку під час окупації Бучі Київської області. Допомогли ідентивікувати воєнного злочинця свідчення військовополоненого.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у четвер, 5 вересня.
Деталі воєнного злочину
У матеріалах слідства йдеться, що на початку березня 2022 року п’ятеро російських солдатів затримали 34-річну мешканку Бучі, примусово відвели її до захопленого будинку, роздягли та стали чинити насильницькі дії.
"Коли вона спробувала втекти, один з росіян розстріляв її з автоматичної зброї у спину. Тіло загиблої окупанти відтягнули до сараю й кинули в погріб", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через декілька тижнів тіло жінки знайшли власники захопленого будинку, які повернулись після деокупації Київщини.
Хто причетний до розстрілу
За даними правоохоронців, свідчення одного з російських військовополонених допомогли встановити особу вбивці.
Ним виявився 25-річний уродженець Псковської області, сержант і заступник командира 1-го самохідно-артилерійського взводу — командир самохідної артилерійської гармати 2С9 "Нона-С".
"Згідно зі свідченнями військовополоненого, він перебував у безпосередньому підпорядкуванні вбивці і той розповів йому, що разом з чотирма іншими військовослужбовцями зґвалтував жінку, після чого вона почала тікати і він її вбив", — додали у поліції.
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