Звукорежиссер из Киева оказался агентом РФ — готовил теракты

Задержание подозреваемого в Киеве. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Киеве звукорежиссера известной радиостанции, который оказался российским шпионом. Он следил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны и готовил теракты.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 17 апреля.

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Что готовил агент РФ

Правоохранители рассказали, что 47-летний гражданин РФ работал звукорежиссером известной в Украине радиостанции и параллельно выполнял задания российских спецслужб. Как известно, оккупанты задействовали своего агента, чтобы он готовил серию терактов в центре столицы. Кроме того, он подыскивал потенциальные цели и шпионил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны.

"В перерывах между записями радиоэфиров россиянин обходил центральные улицы столицы и скрыто фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных. Для конспирации фигурант делал фотоснимки скрыто, делая вид, что разговаривает по телефону, прижав его к уху", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, после сбора информации шпион готовил "отчет" для своего куратора, с которым общался через мессенджер. После этого российская спецслужба планировала взорвать "подсвеченные" авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств. Однако украинские правоохранители вовремя разоблачили намерения шпиона и задержали его, когда он проводил доразведку вблизи одного из оборонных ведомств Украины.

Что известно о российском шпионе

Следствию удалось выяснить, что россиянин уже более 10 лет проживает в Киеве, где работал в различных медиагруппах, в частности приближенных к запрещенным прокремлевским партиям.

В конце 2024 года на него дистанционно вышел сотрудник ФСБ, личность которого уже установила СБУ. Он завербовал его и начал давать задания.

Какое наказание ждет россиянина

На месте задержания шпиона изъяли мобильный телефон, который он использовал для контактов с ФСБ и замаскированной фотофиксации объектов.

Вражескому агенту сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Напомним, недавно СБУ разоблачила агентурную сеть из девяти человек, которые готовили взрывы в разных регионах Украины. Среди них были несовершеннолетние в возрасте 14-15 лет.

Кроме того, в Виннице задержали агентов РФ, которые готовили теракты возле здания полиции.