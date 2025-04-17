Звукорежисер з Києва виявився агентом РФ — готував теракти

Затримання підозрюваного у Києві. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Києві звукорежисера відомої радіостанції, який виявився російським шпигуном. Він стежив за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони та готував теракти.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 17 квітня.

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Що готував агент РФ

Правоохоронці розповіли, що 47-річний громадянин РФ працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російських спецслужб. Як відомо, окупанти задіяли свого агента, щоб він готував серію терактів в центрі столиці. Крім того, він підшукував потенційні цілі та шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони.

"У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових. Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, після збору інформації шпигун готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. Після цього російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв. Однак українські правоохоронці вчасно викрили наміри шпигуна і затримали його, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств України.

Що відомо про російського шпигуна

Слідству вдалося з'ясувати, що росіянин вже понад 10 років проживає в Києві, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого вже встановила СБУ. Він завербував його та почав давати завдання.

Яке покарання чекає на росіянина

На місці затримання шпигуна вилучили мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

Ворожому агенту повідомила про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила агентурну мережу з дев'яти осіб, які готували вибухи в різних регіонах України. Серед них були неповнолітні віком 14-15 років.

Крім того, у Вінниці затримали агентів РФ, які готували теракти біля будівлі поліції.