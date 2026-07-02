Атака на Київ 2 липня — шість осіб зникли безвісти

Рятувальники розбирають завали у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва з ночі триває безперервна пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають завали та шукають людей, які опинилися у пастці.

Про це розповів речник ДСНС у Києві Павло Петров у коментарі Новини.LIVE.

Наслідки удару по Києву 2 липня

"Станом на зараз відомо про одну особу, яка загинула, сім осіб травмовані, 17 вдалося врятувати, з яких 7 було прямо деблоковано. На щастя, нам вдалося в перші хвилини почути людей та дістати їх з-під завалів", — зазначив Петров.

Розбір завалів у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE

Пошкодення внаслідок обстрілів. Фото: Новини.LIVE

За його словами, в будинок у Дарницькому районі сталося пряме влучання ракети. Наразі щонайменше шість осіб вважаються зниклими безвісти. Цю цифру рятувальники встановили після ретельного опитування місцевих мешканців. Речник ДСНС наголосив, що пошукові роботи триватимуть, допоки повністю не розберуть усі конструкції.

Відомо, що до операції залучили два кінологічні розрахунки, а самі надзвичайники працюють у надскладних умовах. Вони перебувають на кожному поверсі та продовжують пошуки та розбір завалів попри високу температуру.

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Загалом ситуація по місту залишається критичною. На цей час у Києві вже відомо про 13 загиблих осіб. Жертви є у кожному районі, де було влучання. Щонайменше 34 людини постраждали, проте, за різними даними, ця цифра постійно збільшується.

Павло Петро розповів, що для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в столиці мобілізовано колосальні сили: на місцях працює понад 500 рятувальників та 90 одиниць різної техніки. Окрім цього, для гасіння пожежі залучили авіацію ДСНС.

Як писали Новини.LIVE, 3 липня у Києві оголосили День жалоби за загибли. Мер столиці Віталій Клички назвав цю атаку наймасованішою за час війни.

Після удару по Києву Андрій Сибіга заявив, що партнери термінова мають посилити ППО України. Він наголосив, що Росія є державою-агресором і не має жодного права завдавати ударів по українських містах та цивільному населенню.