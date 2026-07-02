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Головна Київ Наймасованіша атака РФ: у Києві 3 липня оголосили День жалоби

Наймасованіша атака РФ: у Києві 3 липня оголосили День жалоби

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 10:56
День жалоби у Києві 3 липня — в місті заборонені розважальні заходи
Наслідки атаки на Київ. Фото: ДСНС

У Києві 3 липня оголосили День жалоби в пам'ять про жертв внаслідок нічного обстрілу. Це була наймасованіша атака окупаційних військ на столицю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка. 

День жалоби у Києві 3 липня

"Завтрашній день, 3 липня, в Києві оголошений Днем жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю", — сказав Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. Крім того, в місті заборонені будь-які розважальні заходи

Мер додав, що наразі пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там шукають людей під завалами, зокрема, 15-річну дівчину та її родину.

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Станом на зараз відомо про 13 загиблих та майже 90 поранених, серед них є діти. 

Віталій Кличко повідомив, що під час атаки росіяни вдарили по підстанції швидкої допомоги. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля та дев'ять автівок швидкої. Також поранені шість працівників станції — це медики та водії.

Як писали Новини.LIVE, у Києві після атаки найбільше постраждав Дарницький район. Там буквально знесло частину дев'ятиповерхівки. 

Також через обстріли у столиці є зміни в русі громадського транспорту. Низка автобусів курсують за зміненим маршрутом. 

Київ обстріли День жалоби
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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