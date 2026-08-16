Швейцарія виділить 730 тис. доларів на Києво-Печерську Лавру

Делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер. Фото: x.com/jacquesgerberch

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Швейцарії виділити близько 730 тисяч доларів на збереження Києво-Печерської Лаври. За його словами, ця підтримка має особливе значення саме сьогодні.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Швейцарія виділить кошти на збереження Києво-Печерської Лаври

"Я вітаю рішення Швейцарії виділити близько 730 000 доларів на збереження Києво-Печерської Лаври — об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам’яток України", — зазначив Сибіга.

За його словами, ця підтримка має особливе значення.

За два місяці до 975-річчя Лаври Росія цілеспрямовано вдарила по цій історичній святині. На тлі спроб Кремля нищити українську культурну спадщину та нав’язувати забуття національної ідентичності, міжнародні партнери продовжують підтримувати Україну, допомагаючи зберегти ці цінності для наступних поколінь.

Сибіга подякував Швейцарії за конкретний прояв солідарності та делегату в України Жаку Герберу, який прибув до Києва з нагоди річниці.

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження Києво-Печерської лаври як однієї з головних національних святинь. За його словами, російська агресія спрямована не лише проти українського народу, а й на знищення пам’яток.

А керівник ОП Кирило Буданов зазначив, що майже тисячолітня історія Києво-Печерської лаври спростовує російські твердження про походження української державності та культури. За його словами, 975-річна святиня є наочним свідченням давності української спадщини.