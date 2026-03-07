Ціни на квіти в Києві перед 8 березня — скільки доведеться заплатити

Продаж квітів у Києві. Фото: Новини.LIVE

У світі завтра, 8 березня, відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Ціни на букети квітів в Києві різні. Зокрема, за деякі доведеться заплатити майже 6 тисяч гривень.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Ціни на букети в Києві

Журналіст відвідав торгові точки в підземному переході Києві біля станції метро "Площа Українських Героїв".

Букети в Києві. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, ціни на квіти такі:

4300 грн;

3800 грн;

3450 грн;

5800 грн;

5450 грн;

5200 грн;

2500 грн;

1800 грн.

Ціни на квіти в Києві напередодні 8 березня. Фото: Новини.LIVE

Продаж квітів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Продавці пропонують різні квіти — від гортензій до чорних троянд.

Ціни на букети в Києві перед Міжнародним жіночим днем. Фото: Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день

