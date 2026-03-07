Відео
Скільки коштують букети в Києві напередодні 8 березня

Скільки коштують букети в Києві напередодні 8 березня

Дата публікації: 7 березня 2026 14:54
Ціни на квіти в Києві перед 8 березня — скільки доведеться заплатити
Продаж квітів у Києві. Фото: Новини.LIVE

У світі завтра, 8 березня, відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Ціни на букети квітів в Києві різні. Зокрема, за деякі доведеться заплатити майже 6 тисяч гривень.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Ціни на букети в Києві 

Журналіст відвідав торгові точки в підземному переході Києві біля станції метро "Площа Українських Героїв".

Ціни на квіти у Києві 7 березня
Букети в Києві. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, ціни на квіти такі:

  • 4300 грн;
  • 3800 грн;
  • 3450 грн;
  • 5800 грн;
  • 5450 грн;
  • 5200 грн;
  • 2500 грн;
  • 1800 грн.
Букети в Києві
Ціни на квіти в Києві напередодні 8 березня. Фото: Новини.LIVE
Продаж квітів Київ 7 березня
Продаж квітів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Продавці пропонують різні квіти — від гортензій до чорних троянд.

Продаж квітів у Києві напередодні 8 березня
Ціни на букети в Києві перед Міжнародним жіночим днем. Фото: Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день 

Журналісти Новини.LIVE порівняли ціни у квіткових студіях та на вуличному базарі в Одесі напередодні 8 березня. Крім того, одесити розповіли, чи відзначатимуть завтра свято.

Деякі подарунки не варто дарувати жінкам на 8 березня, аби не накликати нещасть. Зокрема, йдеться про шарфи та гострі предмети.

Також завтра у Києві відбудеться Марш жінок. Учасники виходитимуть проти змін до Цивільного кодексу.

Київ квіти букети квітів 8 березня Міжнародний жіночий день букет
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
