Ціни на квіти в Києві перед 8 березня — скільки доведеться заплатити

Скільки коштують букети в Києві напередодні 8 березня
У світі завтра, 8 березня, відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Ціни на букети квітів в Києві різні. Зокрема, за деякі доведеться заплатити майже 6 тисяч гривень.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.
Ціни на букети в Києві
Журналіст відвідав торгові точки в підземному переході Києві біля станції метро "Площа Українських Героїв".
Зокрема, ціни на квіти такі:
- 4300 грн;
- 3800 грн;
- 3450 грн;
- 5800 грн;
- 5450 грн;
- 5200 грн;
- 2500 грн;
- 1800 грн.
Продавці пропонують різні квіти — від гортензій до чорних троянд.
Міжнародний жіночий день
Журналісти Новини.LIVE порівняли ціни у квіткових студіях та на вуличному базарі в Одесі напередодні 8 березня. Крім того, одесити розповіли, чи відзначатимуть завтра свято.
Деякі подарунки не варто дарувати жінкам на 8 березня, аби не накликати нещасть. Зокрема, йдеться про шарфи та гострі предмети.
Також завтра у Києві відбудеться Марш жінок. Учасники виходитимуть проти змін до Цивільного кодексу.
