Смертельна ДТП у Києві: у мережі показали кадри аварії

Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі. Фото: Новини.LIVE

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 23-річний водій на швидкості рухався смугою громадського транспорту, а під час різкого перелаштування зіткнувся з маршрутним автобусом. Після цього автомобіль влетів у зупинку, де перебували люди.

Відео оприлюднив Іван Вигівський, про це інформує Новини.LIVE.

Що відомо про ДТП у Києві

Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще четверо отримали травми. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Правоохоронці на місці смертельної ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

23-річного водія легкового автомобіля правоохоронці вже затримали. До розслідування аварії залучили необхідні підрозділи столичної поліції.

За попередньою інформацією, перед зіткненням водій рухався на високій швидкості смугою для громадського транспорту. Під час різкого маневру він врізався в маршрутний автобус, після чого автомобіль опинився на зупинці.

Загиблий у результаті смертельної ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Місце смертельної ДТП в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Раді хочуть посилити відповідальність водіїв

Іван Вигівський заявив, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості.

За словами міністра, легковажність та систематичне порушення правил дорожнього руху мають передбачати суворішу відповідальність. Він також закликав народних депутатів підтримати відповідний законопроєкт та інші ініціативи, спрямовані на підвищення безпеки на дорогах.

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