Стрілянина в готелі у Києві — поліція шукає вбивцю

Автомобілі поліції на місці події. Фото ілюстративне: Національна поліція

У Києві в готелі Sky Loft сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, дві людини зазнали поранень. Правоохоронці розшукують винуватця події.

Про це повідомили в поліції Києва у суботу, 23 листопада.

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Стрілянина в готелі

Подія сталася в ніч на 23 листопада. У приміщенні готелю між двома компаніями, які там відпочивали, виник конфлікт, який надалі переріс у бійку. Під час неї один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

Від отриманих поранень загинув на місці 27-річний чоловік. Ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано.

Правоохоронці затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Поліція відкрила кримінальні провадження у справах про умисне вбивство та хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився на те, що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він почав стріляти зі службової зброї на вулиці.

Також ми писали, що у Сухопутних військах прокоментували стрілянину в Щасливому Київської області за участі представника "Муніципальної варти". Відомо, що він вистрілив з травматичної зброї.