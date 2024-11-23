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Смертельна стрілянина у готелі Києва — у мережі показали відео

23 листопада 2024 21:48
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Стрілянина в готелі у Києві — поліція шукає вбивцю
Автомобілі поліції на місці події. Фото ілюстративне: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві в готелі Sky Loft сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, дві людини зазнали поранень. Правоохоронці розшукують винуватця події.

Про це повідомили в поліції Києва у суботу, 23 листопада.

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Подія сталася в ніч на 23 листопада. У приміщенні готелю між двома компаніями, які там відпочивали, виник конфлікт, який надалі переріс у бійку. Під час неї один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів. 

Від отриманих поранень загинув на місці 27-річний чоловік. Ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано. 

Правоохоронці затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують. 

Поліція відкрила кримінальні провадження у справах про умисне вбивство та хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився на те, що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він почав стріляти зі службової зброї на вулиці.

Також ми писали, що у Сухопутних військах прокоментували стрілянину в Щасливому Київської області за участі представника "Муніципальної варти". Відомо, що він вистрілив з травматичної зброї.

Київ стрілянина поліція Кримінал злочин

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