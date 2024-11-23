У Києві в одному з готелів сталася стрілянина — поліція шукає винуватця

Поліцейські машини біля готелю у Києві, де сталася стрілянина. Фото: Нацполіція

У Києві сталася стрілянина в одному з готелів, внаслідок якої одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення. Поліція розшукує стрілка та розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Facebook у суботу, 23 листопада.

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Стрілянина у готелі Києва

За даними правоохоронців, близько 01:00 у приміщенні одного зі столичних готелів виник конфлікт між двома компаніями, який перейшов у бійку.

Під час сутички один із фігурантів дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік опонентів. Зазначається, що внаслідок отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці.

Ще двоє поранених, серед яких товариш загиблого та охоронець готелю, були госпіталізовані. Їхній стан оцінюється як задовільний.

"Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують", — йдеться у повідомленні.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної стрілянини. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Миколаївській області нетверезий військовослужбовець обурився на те, що йому відмовилися продавати алкоголь. Через це він почав стріляти зі службової зброї на вулиці.

Раніше ми писали про те, що у Сухопутних військах прокоментували стрілянину в Щасливому Київської області за участі представника "Муніципальної варти". Відомо, що він вистрілив з травматичної зброї.