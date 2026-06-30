Спека не вщухне: киян попередили про пожежну небезпеку завтра

Люди стоять в тіні у сильну спеку. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

Альбіна Зарічна Редактор

У Києві та Київській області 1 липня очікується спекотна та суха погода. Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів, а також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості районів області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода у Києві 1 липня

Завтра упродовж дня в Києві переважатиме вітер східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Опадів 1 липня не очікується.

Температура повітря по Київській області вночі становитиме +18…+23 °C, а вдень повітря прогріється до +29…+34 °C. У столиці вночі очікується +21…+23 °C, вдень — +31…+33 °C.

Пожежна небезпека у Києві 1 липня

В Укргідрометцентрі попередили, що 1 липня у більшості районів області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз пожежної небезпеки по Київській області. Фото: Укргідрометцентр

За даними синоптиків, погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві вирувала сильна негода. У деяких районах столиці попадали дерева, зокрема, на припарковані автомобілі.

Найбільше постражадав Оболонський район міста. Там фіксували падіння дерев, пошкодження автомобілів і локальні підтоплення. Наразі комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки стихії.